Маск показал беспилотный электробус для тоннелей (видео) [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Всемирно известный американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал концепт электробуса для тоннелей под городами, которые создает одна из его компаний The Boring Company.
"Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус", - написал Маск в пояснении к видео в своем микроблоге в Twitter.
Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.
По его словам, подземный электробус будет отличаться от метро. Проект The Boring Company предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место.
Зато прокладка линий метрополитена требует возведения больших платформ, но в меньших количествах. Станции будут разбросаны по всему городу. Приоритетом для компании станут пешеходы и велосипедисты.
Напомним, ранее Маск продемонстрировал свой "космический" тостер.
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