Отлетевшее от грузовика колесо убило женщину на остановке [ Редактировать ]
На трассе Львов-Радехов-Луцк, в селе Ременив, женщина получила смертельные травмы после удара колеса, отлетевшего от прицепа грузового автомобиля.
Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Сотрудники полиции установили, что от прицепа грузового автомобиля Mercedes на ходу отлетело колесо и ударило 41-летнюю местную жительницу, которая в этот момент находилась на автобусной остановке.
Женщина получила травмы и умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи. Инцидент расследует полиция.
Накануне во Львове ребенок съехал с горки под колеса авто и погиб.
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