Перемирие на Донбассе: украинские военные продолжают гибнуть [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На Донбассе со вступления в силу режима прекращения огня 5 марта погибли трое украинских военнослужащих, еще один был ранен.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.
"С полуночи 5 марта, когда вступили в силу договоренности Трехсторонней контактной группы о режиме прекращения огня, это уже третья потеря для Украины", - сказал Гуцуляк на брифинге в Киеве.
По его словам, еще один военный получил ранения в результате обстрела со стороны боевиков, его состояние - средней тяжести.
За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погиб один украинский военный 1994 года рождения.
Как рассказал Гуцуляк, в пятницу в зоне АТО боевики совершили три прицельных обстрела украинских позиций.
На Луганском направлении около 19:30 боевики нарушили режим тишины один раз - у Станицы Луганской, применив стрелковое оружие.
На Донецком направлении боевики совершили два прицельных обстрела также из стрелкового оружия.
"Ночью, около 02:30 боевики российско-оккупационных войск вели обстрел наших защитников в районе Водяного, а после 11:40 - по защитникам Авдеевки", - отметил Гуцуляк.
По его словам, украинские военные во всех случаях не открывали огонь в ответ.
Напомним, что 20 февраля в Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков погибла военный медик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сабина Галицкая. Ей было 23 года.
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