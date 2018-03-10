Убийство журналиста: в Словакии состоялся самый массовый митинг (фото) [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Словакии состоялся многотысячный митинг из-за убийства 27-летнего журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки. Акция стала самой массовой в стране за последние 28 лет.
В протестах приняли участие около 120-ти тысяч словаков, пишет Aktuality.
Наибольший протест состоялся в столице Словакии Братиславе. Там на улицы вышли 60 тысяч граждан.
Они требуют справедливого расследования убийства журналиста и назначения нового правительства, которое не будет иметь связей с коррупцией и мафией.
Напомним, 26-го февраля в Словакии застрелили журналиста Яна Кучака и его девушку. Их нашли мертвыми в собственном доме.
Вероятным мотивом убийства стала профессиональная деятельность Кучака. Он работал над расследованием возможной причастности итальянской мафии в махинациях с субсидиями ЕС на востоке Словакии.
Заказчиков и исполнителей преступления пока не установили.
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