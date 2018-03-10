Не так давно в Украине вступили в силу поправки к закону о выплате алиментов. Теперь за неуплату алиментов могут не пускать за границу и лишать водительских прав.

Около трех недель назад известный шоумен Антин Мухарский покинул Украину и просит политического убежища в ЕС, аргументируя это тем, что новый закон об алиментах лишает его средств к существованию. Напомним, что у Антина Мухарского и Снежаны Егоровой трое общих детей, пишет kp.ua.

Свое отношение к этому закону выразил многодетный отец, известный телеведущий на телеканале "Интер" Андрей Доманский.

Сейчас Андрей женат в третий раз и является отцом пятерых детей. От первого брака с Юлией есть сын Василий и дочь Лада. От второго (гражданского) брака с Лидий Таран - дочь Василина. И от третьего брака с Мариной Доманской - дочери Кира и Вера.

"Скажу, что я, несмотря на свою достаточно сложную личную жизнь, ни разу не платил алименты. Никогда, никаких алиментов в моей жизни не было. Почему? Потому что я это алиментами не называю. Считаю так - если есть у тебя дети, то ты должен им помогать. Потому что это ваша обоюдная, с мамой, ответственность. Отношения, которые у тебя складываются с мамой ребенка, это ваше личное дело. Но ни в коем случае не забывайте, что она мать, а ты отец. Я всегда исходил из этих соображений. Не знаю нюансов этого закона, я не юрист, но то, что некоторые мужчины максимально безответственно относятся к своим отцовским обязанностям - это правда. И если есть теперь "дубина" закона, которая этих мужчин поставит на место, наверное, это правильно. Но мы же знаем, что закон - это дышло, куда повернул, туда и вышло. Поэтому могут быть злоупотребления на местах. В каждом индивидуальном случае, нужно разбираться конкретно.

Также известный ведущий прокомментировал сложившуюся ситуацию с Мухарским.

"Я знаю неплохо Снежану, чуть хуже знаю Антина. Знаю, что у них эти "итальянские страсти" кипят уже очень давно. И есть у меня подозрение, что где-то есть правота и неправота и у Антина, и у Снежаны. Но закон нужный. Мужики расслабились", - отметил Андрей.

Напомним, в Министерстве юстиции разработали механизм взыскания долгов по алиментам.