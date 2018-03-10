Новая инициатива Министерства иностранных дел Украины. Перед поездкой за рубеж путешественникам рекомендуют оставить свои контакты в онлайн-системе "ДРУГ". Это новый сервис - для "добровольной регистрации украинских граждан".

В случае экстренной ситуации, турист сможет рассчитывать на оперативную помощь, рассказал Сергей Погорельцев, директор Департамента консульской службы. Система предоставит информацию о происшествии, все необходимые инструкции и контакты.

Он напомнил, - только в последние месяцы дипломаты эвакуировали наших граждан из Сирии, Ливии, а также из Афганистана. Уже сейчас в системе зарегистрировались около 2 тысяч украинцев.