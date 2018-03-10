В ближайшие пять лет с территории Украины могут полностью исчезнуть подснежники. Однако этот факт не останавливает торговцев. Как борются с незаконной торговлей во Львовской области - расскажет Галина Якушко.

Трасса Львов-Золочев. 10 часов утра. На обочине - женщина с охапкой маленьких букетов - из белых трех-лепестковых первоцветов. Эти цветы - занесены в "Красную Книгу". Увидев камеру "Подробностей", продавщица пытается скрыться.

"- Ви знаєте, що їх не можна продавати?"

Оказывается, женщина - не одна. Вот эта девушка - пыталась спрятать сорванные цветы - в пакет. Но полицейские, патрулирующие трассу, - товар конфисковали.

"- То ви на рейд?"

"- Так!"

На рейды в этом районе выходят и представители экологической инспекции. Говорят: за три дня - ни одного нарушителя.

"Цього року - я думаю, що це посприяла погода, тому що були сильні морози, і нереально в лісі було десь вирости тим підсніжникам", - говорит Владимир Витковский, специалист Государственной экологической инспекции во Львовской области.

Чаще всего, продажей краснокнижных подснежников - промышляют жители сел, расположенных неподалеку от лесов. Но проверять людей, говорят инспекторы, у них нет полномочий.

"Якщо в вас є відео, то треба би скеровувати матеріали в правоохоронні органи, для того, щоб вони встановили спочатку особу. Як вони встановлять особу - тоді вони би нам мали направити документи для притягнення до адмінвідповідальності", - говорит Тарас Пастушко, специалист Государственной экологической инспекции во Львовской области.

Где найти первоцветы в придорожном поселке - знает каждый. Владимира мы встретили первым - на остановке, он охотно согласился показать поляны с подснежниками.

"- Люди йдуть і потрошать, вибачте за слово!"

Идем около километра вглубь леса. Владимир рассказывает: местные жители выкапывают луковицы и выращивают цветы дома.

"Розгрібають отакі куски - метр на метр, тоді виривають їх маленькими, і в теплій воді тримають пару днів, щоб вони розцвіли, роблять букети - і на дорогу", - рассказывает Владимир Мурын, житель поселка Красное.

Таким браконьерством занимаются около двух десятков селян, говорит Владимир. Полиции - не боятся. Штраф можно получить только за нелегальную торговлю. Это в среднем 3 тысячи гривен. Да и то - по решению суда.

"Зараз є штраф - 51 гривня за одну зірвану квіточку. Тобто якщо це був 340 гривень, в пакеті є десь 20 нарахувалося би достатньо великі суми, і наступного разу людина би себе так не поводила", - убежден Орест Залипский, экоактивист.

Активисты говорят: заниматься продажей первоцветов станет невыгодно только тогда, когда их перестанут покупать. Но цена на букет этому не способствует - за охапку первоцветов просят от 15 гривен.