Контрабандисты переправляли в ЕС сигареты в вагонах с рудой (видео)

17 тысяч пачек контрабандных сигарет - в вагонах с рудой обнаружили пограничники в Волынской области.

Во время проверки железнодорожного состава в пункте пропуска "Владимир-Волынский", в трех вагонах нашли спрятанные ящики с сигаретами, их тщательно засыпали рудой. Акцизных марок на пачках не было.

Состав следовал в Польшу. Сигареты изъяты и переданы сотрудникам Фискальной службы Украины.