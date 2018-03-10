На Волыни в вагонах с рудой обнаружили контрабандные сигареты (видео) [ Редактировать ]
17 тысяч пачек контрабандных сигарет - в вагонах с рудой обнаружили пограничники в Волынской области.
Во время проверки железнодорожного состава в пункте пропуска "Владимир-Волынский", в трех вагонах нашли спрятанные ящики с сигаретами, их тщательно засыпали рудой. Акцизных марок на пачках не было.
Состав следовал в Польшу. Сигареты изъяты и переданы сотрудникам Фискальной службы Украины.
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