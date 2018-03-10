ДТП в Виннице: пассажирский автобус снес электроопору на остановке (видео) [ Редактировать ]
ДТП в Виннице. Пассажирский автобус снес электроопору неподалеку от одной из остановок общественного транспорта.
На тротуар "ПАЗ" вылетел после столкновения с другим автомобилем - это произошло около половины десятого утра. От удара в автобусе вылетело лобовое стекло и одно из окон.
Известно о четырех пострадавших пассажирах - одного пришлось госпитализировать.
Полиция выясняет - кто из водителей виноват. Известно, что машины двигались в одном направлении.
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