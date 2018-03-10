ДТП в Виннице: пассажирский автобус снес электроопору на остановке общественного транспорта (видео)

ДТП в Виннице. Пассажирский автобус снес электроопору неподалеку от одной из остановок общественного транспорта.

На тротуар "ПАЗ" вылетел после столкновения с другим автомобилем - это произошло около половины десятого утра. От удара в автобусе вылетело лобовое стекло и одно из окон.

Известно о четырех пострадавших пассажирах - одного пришлось госпитализировать.

Полиция выясняет - кто из водителей виноват. Известно, что машины двигались в одном направлении.