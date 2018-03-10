Суд запретил проверять деятельность Киевского медуниверситета имени Богомольца [ Редактировать ]
Суд повторно восстановил Екатерину Амосову в должности ректора медицинского университета имени Богомольца. Более того - судья запретила Минздраву проводить проверку ВУЗа.
Напомним, 6 марта и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун во второй раз отстранила Амосову от работы. Главная причина - Киевский медуниверситет стал единственным в стране, где студенты-стоматологи 3 курса не сдали экзамен "ШАГ". Без этого теста их не переведут на следующий курс.
А вот Амосова свое отстранение называет "расправой" со стороны министерства.
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