Суд повторно восстановил Екатерину Амосову в должности ректора медицинского университета имени Богомольца. Более того - судья запретила Минздраву проводить проверку ВУЗа.

Напомним, 6 марта и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун во второй раз отстранила Амосову от работы. Главная причина - Киевский медуниверситет стал единственным в стране, где студенты-стоматологи 3 курса не сдали экзамен "ШАГ". Без этого теста их не переведут на следующий курс.

А вот Амосова свое отстранение называет "расправой" со стороны министерства.