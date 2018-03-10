Крупный пожар в Кировоградской области: мать потеряла троих детей (фото) [ Редактировать ]
На территории частного домовладения в селе Верблюжка Новгородковского района (Кировоградская область) произошел пожар, в результате которого погибли трое детей.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 м2.
"Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 г.р. Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра", - говорится в сообщении.
Сейчас причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты.
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