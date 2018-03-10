Мировые цены на нефть продолжают расти [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о продолжающемся повышении мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле подскочили до $65,66 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились до $62,16 за баррель.
Ранее мы рассказывали о том, сколько будут стоить платные дороги в Украине.
по теме
Мировые цены на нефть резко упали
Оперативные данные электронных торгов говорят о падении мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть резко выросли
Оперативные данные электронных торгов говорят о повышении мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть резко взлетели
Оперативные данные электронных торгов говорят о резком повышении мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть резко взлетели
Оперативные данные электронных торгов говорят, что нефть на мировых биржах резко подскочила в цене.
Мировые цены на нефть стремительно падают
Оперативные данные электронных торгов говорят, что мировые цены на нефть после резкого подъема вновь обрушились.