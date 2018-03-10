Оперативные данные электронных торгов говорят о продолжающемся повышении мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле подскочили до $65,66 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились до $62,16 за баррель.

Ранее мы рассказывали о том, сколько будут стоить платные дороги в Украине.