В Дублине около 10 тысяч людей вышли на протесты против намерения правительства Ирландии ослабить некоторые из законов об абортах, передает Reuters.

Ирландские законы об абортах - одни из самых строгих в мире (аборты запрещены, кроме случаев спасения жизни матери).

Накануне в правительстве Ирландии заявили о планах приступить к разработке законопроекта относительно прерывания беременности сроком до 12 недель.

Протестующие прошли по Дублину, выкрикивая лозунги против абортов.

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