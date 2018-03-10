В Ирландии тысячи людей протестуют против абортов [ Редактировать ]
В Дублине около 10 тысяч людей вышли на протесты против намерения правительства Ирландии ослабить некоторые из законов об абортах, передает Reuters.
Ирландские законы об абортах - одни из самых строгих в мире (аборты запрещены, кроме случаев спасения жизни матери).
Накануне в правительстве Ирландии заявили о планах приступить к разработке законопроекта относительно прерывания беременности сроком до 12 недель.
Протестующие прошли по Дублину, выкрикивая лозунги против абортов.
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