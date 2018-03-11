Светлана Лобода подтвердила беременность [ Редактировать ]
Источник: Комсомольская правда
Певица Светлана Лобода решила прекратить распространение слухов и объявила о своей беременности, передает Starnews.
"С сегодняшнего дня я ухожу в небольшой отпуск. Для того, чтобы записать альбом, чтобы подготовить новое шоу, и чтобы подготовиться к самому главному событию в жизни любой женщины - к рождению малыша!", - заявила Лобода со сцены.
Певица выбрала для выступления платье, подчеркивающее округлившийся живот, хотя в последнее время прятала его под свободной одежды. Имя отца Светлана не назвала.
Ранее СМИ сообщали о беременности Светланы Лободы от Тилля Линдеманна, фронтмена группы Rammstein.
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