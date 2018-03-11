У каждого из нас есть любимая еда, но некоторые продукты вызывают настоящую зависимость и буквально вынуждают нас взять еще один кусочек, передает Factinteres.

Фастфуд

Определенное сочетание жиров и углеводов, ряд пищевых добавок вызывают у нас зависимость от фастфуда. Настолько сильную, что даже знание о негативном влияниии такой еды не помогает с ней справиться.

Кофе

Вроде бы нет ничего плохого в чашке кофе по утрам. Но вот если вы без кофеина не можете начать работать, а отказ от любимого напитка сопровождается головной болью и тошнотой, значит вы попались в ловушку. Постарайтесь избавиться от этой зависимости как можно скорее.

Сыр

В твердых сортах сыра содержится казеин, который успокаивает нервную систему и расслабляет организм, поэтому хочется его есть снова и снова.

Шоколад

Настоящий шоколад способствует выделению "гормона счастья" и потому многие люди не могут устоять перед этой сладостью. Чтобы пристрастие не отразилось на вашей фигуре, ешьте только горький шоколад и в небольших количествах.

Копчености

В копченой колбасе, ветчине и других подобных продуктах содержится очень мало натурального мяса и много различных добавок. Такая еда нам кажется невероятно вкусной, к ней хочется возвращаться, но вот только пользы от нее никакой, а при регулярном употреблении она может даже навредить.

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