Сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции нашли следы нервно-паралитического вещества в пиццерии, где экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль обедал с дочерью, передает BBC.

По предварительной информации, никто из тех, кто находился в ресторане одновременно с пострадавшими, не находится в опасности и не имеет отношения к попаданию в пиццерию яда.

Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 улик, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты, уточнила Радд.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, отравленные до сих пор не названным нервно-паралитическим веществом, по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Полицейский Ник Бейли, оказывавший первую помощь отравленным и тоже попавший в результате в больницу, также продолжает оставаться под надзором врачей, но может говорить и общаться с семьей.

Ранее сообщалось, что из-за покушения на Скрипаля пострадали десятки людей.