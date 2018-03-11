Гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

11 марта - день расслабления и гармонии, срочные дела сегодня не будут беспокоить, серьезных проблем тоже не предвидится.

Овен

Лишняя резкость и агрессия могут испортить настроение и вам, и вашим близким. Постарайтесь сдерживать себя.

Телец

Наслаждайтесь расслабленной атмосферой, плывите по течению и не тратьте силы попусту.

Близнецы

Постарайтесь насладиться беззаботным временем, впереди у вас период, насыщенный событиями.

Рак

Не тратьте силы и энергию на ссоры, постарайтесь во что бы то ни стало решить неурядицы мирным путем.

Лев

Принимая решения, слушайте сердце. Сегодня именно оно подскажет верный путь.

Дева

Не переусердствуйте с планированием и продумыванием мелочей. Помните, судьба всегда вносит свои коррективы.

Весы

Не стоит упрямствовать, это может привести к нежелательным спорам и конфликтам.

Скорпион

Сегодня благоприятный день для покупок и финансовых вложений, обязательно воспользуйтесь этой возможностью.

Стрелец

Вы быстро и успешно решите материальные проблемы и наладите отношения с перспективными людьми.

Козерог

Все, что задумано, осуществится, поэтому возьмите под контроль поток сознания и будьте осторожны в своих желаниях.

Водолей

Сегодня возникающие проблемы не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии.

Рыбы

Не пытайтесь переложить на других свои хлопоты и заботы. Потихоньку постарайтесь справиться со всеми задачами самостоятельно.

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