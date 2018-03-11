Гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
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11 марта - день расслабления и гармонии, срочные дела сегодня не будут беспокоить, серьезных проблем тоже не предвидится.
Овен
Лишняя резкость и агрессия могут испортить настроение и вам, и вашим близким. Постарайтесь сдерживать себя.
Телец
Наслаждайтесь расслабленной атмосферой, плывите по течению и не тратьте силы попусту.
Близнецы
Постарайтесь насладиться беззаботным временем, впереди у вас период, насыщенный событиями.
Рак
Не тратьте силы и энергию на ссоры, постарайтесь во что бы то ни стало решить неурядицы мирным путем.
Лев
Принимая решения, слушайте сердце. Сегодня именно оно подскажет верный путь.
Дева
Не переусердствуйте с планированием и продумыванием мелочей. Помните, судьба всегда вносит свои коррективы.
Весы
Не стоит упрямствовать, это может привести к нежелательным спорам и конфликтам.
Скорпион
Сегодня благоприятный день для покупок и финансовых вложений, обязательно воспользуйтесь этой возможностью.
Стрелец
Вы быстро и успешно решите материальные проблемы и наладите отношения с перспективными людьми.
Козерог
Все, что задумано, осуществится, поэтому возьмите под контроль поток сознания и будьте осторожны в своих желаниях.
Водолей
Сегодня возникающие проблемы не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии.
Рыбы
Не пытайтесь переложить на других свои хлопоты и заботы. Потихоньку постарайтесь справиться со всеми задачами самостоятельно.
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