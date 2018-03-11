11 марта: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
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11 марта - 70-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 295 дней.
Международный день планетариев
Этот праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье марта. Впервые его провели в Италии 28 лет назад по инициативе Ассоциации итальянских планетариев, а вот статус международного праздник приобрел четыре года спустя, когда к ним присоединилась Франция. Еще через год день планетариев стали отмечать в Украине, Бельгии, Чехии, Словакии, Польше и России.
Именины 11 марта
Католические: Альберта, Аурея/Ория, Виндициан, Джон, Софроний, Энгус.
Православные: Анна, Иван, Петр, Порфирий, Севастиан, Сергей.
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