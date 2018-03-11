Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, продолжает снижаться, за последние сутки она упала на 7%. Об этом сообщает Coinmarketcap.

Так, один биткоин стоит $8 672,72

Капитализация криптовалюты - $146 672 823 822

Ранее podrobnosti.ua сообщали о повышении мировых цен на нефть.