Биткоин: цена криптовалюты резко упала [ Редактировать ]
Фото: pexels.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, продолжает снижаться, за последние сутки она упала на 7%. Об этом сообщает Coinmarketcap.
Так, один биткоин стоит $8 672,72
Капитализация криптовалюты - $146 672 823 822
Ранее podrobnosti.ua сообщали о повышении мировых цен на нефть.
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