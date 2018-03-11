Житель Берлина (Германия) выиграл несколько десятков миллионов евро в лотерею, передает 24 канал.

Мужчина угадал пять основных чисел и два дополнительных.

Победитель пока не пришел за деньгами. Есть вероятность, что победителями могут оказаться представители лотерейного клуба (несколько людей покупают билеты в складчину, увеличивая шансы на выигрыш, а сумму потом делят поровну).

Ранее мы рассказывали о мужчине, который выиграл в лотерею из-за ошибки продавца.