В Индии разбился вертолет спасателей, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В штате Махараштра (Индия) разбился вертолет береговой охраны, передает Синьхуа.
В результате произошедшего четыре человека, включая пилота, получили травмы различной степени тяжести.
Все члены экипажа спасены и доставлены в военно-морской госпиталь в Мумбаи.
Ранее мы сообщали о крушении самолета в Таиланде.
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