В штате Махараштра (Индия) разбился вертолет береговой охраны, передает Синьхуа.

В результате произошедшего четыре человека, включая пилота, получили травмы различной степени тяжести.

Все члены экипажа спасены и доставлены в военно-морской госпиталь в Мумбаи.

Ранее мы сообщали о крушении самолета в Таиланде.