Погода на 11 марта: Украину окутают туманы [ Редактировать ]
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В воскресенье, 11 марта, всю Украину (кроме восточной части) окутает плотный туман, передает Gismeteo.
На северо-востоке пройдут кратковременные дожди, местами со снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне −3...+4 °С, а днем 0...+12 °С.
На остальной территории днем рассеется туман и будет ясная теплая погода (от +4 до +10).
В Киеве в этот день существенные осадки не предвидятся, в течение суток термометры покажут −2...+3 °С.
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