В воскресенье, 11 марта, всю Украину (кроме восточной части) окутает плотный туман, передает Gismeteo.

На северо-востоке пройдут кратковременные дожди, местами со снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне −3...+4 °С, а днем 0...+12 °С.

На остальной территории днем рассеется туман и будет ясная теплая погода (от +4 до +10).

В Киеве в этот день существенные осадки не предвидятся, в течение суток термометры покажут −2...+3 °С.

Ранее мы рассказывали, что в Украину вернутся морозы.