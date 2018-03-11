Во время суда против Кэти Перри скончалась монахиня [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В США во время судебного заседания против Кэти Перри скончалась 89-летняя монахиня Кэтрин Роуз Хольцман, передает BBC.
Женщина умерла прямо во время слушания относительно продажи монастыря в Лос-Анджелесе.
В 2015 году Перри решила купить участок за 14,5 млн долларов и превратить его в жилую резиденцию, однако против выступили бывшие обитатели монастыря.
Сестра Кэтрин Роуз и сестра Рита Кэлланан заявили, что им неприятно передавать монастырь и три гектара прилегающей территории певице, исполнявшей такие песни как I Kissed A Girl ("Я поцеловала девушку") и Ur So Gay ("Ты так похож на гея").
Ранее мы сообщали, что на концерте Кэти Перри девушка лишилась пальца.
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