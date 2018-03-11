Пожар на автобазе "Павлоградугля": сгорели десятки автомобилей [ Редактировать ]
10 марта в Николаевской области на автобазе АО "Павлоградуголь" вспыхнул сильный пожар. Огонь практически полностью уничтожил семнадцать автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В субботу вечером в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы АО "Павлоградуголь" возник пожар. В результате которого сгорели 9 автобусов и 8 автомобилей", - уточнили спасатели.
Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.
Напомним, в Кировоградской области мать потеряла троих детей из-за пожара.
по теме
В Тернополе загорелся автобус с пассажирами
В Тернополе на пересечении улиц Микулинецкой, Живова, Острожского и Замонастырской загорелся пассажирский автобус.
В Харьковской области вспыхнул многоэтажный дом
10 марта, на ул. Малой Морской в Николаеве из подвала заброшенного жилого дома у пересечения с ул. Большой Морской повалил густой дым.
Крупный пожар в Кировоградской области: мать потеряла троих детей (фото)
На территории частного домовладения в селе Верблюжка Новгородковского района (Кировоградская область) произошел пожар, в результате которого погибли трое детей.
На Кировоградщине во время пожара погибли трое детей
О том, что пылает дом - пожарным сообщили сосeди. Огонь удалось погасить только чeрeз два часа.
Пьяный полицейский устроил стрельбу в поезде
В поезде Одесса-Николаев сотрудник Департамента защиты экономики Нацполиции в Сумской области устроил стрельбу.