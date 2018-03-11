10 марта в Николаевской области на автобазе АО "Павлоградуголь" вспыхнул сильный пожар. Огонь практически полностью уничтожил семнадцать автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В субботу вечером в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы АО "Павлоградуголь" возник пожар. В результате которого сгорели 9 автобусов и 8 автомобилей", - уточнили спасатели.

Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.

Напомним, в Кировоградской области мать потеряла троих детей из-за пожара.