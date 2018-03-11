Смерть на кухне: сын убил отца вилкой (фото) [ Редактировать ]
10 марта около 1:20 в селе Владимирское Запорожского района сын нанес смертельное телесное повреждение своему отцу.
Об этом сообщили в полиции.
Во время ссоры 43-летний мужчина схватил вилку и ударил родственника в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 68-летний мужчина скончался.
В настоящее время подозреваемый задержан.
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