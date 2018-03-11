10 марта около 1:20 в селе Владимирское Запорожского района сын нанес смертельное телесное повреждение своему отцу.

Об этом сообщили в полиции.

Во время ссоры 43-летний мужчина схватил вилку и ударил родственника в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 68-летний мужчина скончался.



В настоящее время подозреваемый задержан.

Читайте также, отец отрубил сыну руки за просмотр фильмов.