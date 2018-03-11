Во Львовской области дерево убило мужчину [ Редактировать ]
Во Львовской области, в Стрыйском районе, во время вырубки леса дерево упало на лесника. От полученных травм мужчина погиб.
Об этом сообщает пресс-служба департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"Несчастный случай произошел в 12:20 в лесном хозяйстве "Стрыйлисгосп" во время валки леса. В результате падения дерева погиб работник предприятия "Экосервис", 49-летний житель села Дидушичи Стрыйского района. Продолжается доследственная проверка", - сообщили в департаменте.
Напомним, дерево упало на восьмилетнего мальчика.
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