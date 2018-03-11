Могерини рассказала о плане урегулирования ситуации в Украине [ Редактировать ]
Вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассказала о плане урегулирования конфликта на Донбассе.
Об этом она сообщила в интервью агентству УНИАН.
"Минские соглашения еще не полностью реализованы, и мы, как и ранее, считаем, что они должны быть. Это цель переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и обсуждения в "нормандском формате". Минскими соглашениями, действительно, как это было крайне необходимо, удалось остановить опасную эскалацию насилия. Во-вторых, они предоставили план урегулирования ситуации, с которой мы сталкиваемся, таким образом, чтобы полностью уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказала Могерини.
Напомним, Федерика Могерини и Петр Порошенко обсудят введение миротворцев на Донбасс.
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