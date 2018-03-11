В новом эксперименте ученых собаки показали, что могут понимать эмоции людей по выражению лица и голосу.

Об этом сообщает Biology Letters.

Ученые собрали 17 домашних собак и подвергли их двум испытаниям. В первом каждого пса сажали перед экраном, на котором транслировались изображения сердитых или счастливых людей и собак. Затем снимки комбинировали с разными звуками - либо игривым или агрессивным лаем собак, либо фразами на незнакомом языке в сердитом или веселом тоне.

Когда собаки слышали нейтральные звуки, они быстро теряли интерес к происходящему на экране, но если выражения лица и звук совпадали, испытуемые внимательно и с интересом рассматривали проекцию.

"Собаки получали информацию из звука, а затем ассоциировали ее с изображением. Это связано с очень сложным психологическим механизмом", - говорят ученые.

Читайте также, как разговаривать с собаками.