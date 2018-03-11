11 марта в Харьковскойо бласти в Лозовой горел пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает ГСЧС.

"Когда спасатели прибыли к месту вызова, визуально наблюдалось, как густой черный дым валит из окна квартиры на первом этаже, а люди из окон верхних этажей просят помощи. Они страдали от дыма, который попадал с лестничной клетки. Мешая реальную угрозу жителям дома, руководитель тушения пожара немедленно организовал спасение людей", – рассказали в ГСЧС.

С 4-го и 5-го этажей были спасены пять жителей дома, в том числе двое детей 2006 и 2014 рождения.

"Люди в панике пытались самостоятельно покинуть задымленную зону. Чтобы спасти их, пожарные давали свои аппараты защиты органов дыхания, рискуя собственной жизнью. Уже после выполнения работ на свежий воздух были эвакуированы еще пять человек. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв и пострадавших", – отметили спасатели.

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