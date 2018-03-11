В Одессе под колесами автомобиля погибли люди (фото) [ Редактировать ]
11 марта, на ул. Балковской в Одессе произошло смертельное ДТП.
Автомобиль Тoyota двигался по ул. Балковской, неподалеку от Автовокзала, где и совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть, передает УНН.
После этого автомобиль продолжил движение и сна полной скорости врезался в бетонную опору.
Водитель автомобиля получил телесные повреждения, а двое пешеходов (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия.
Напомним, под Харьковом поезд сбил женщину.
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