11 марта, на ул. Балковской в Одессе произошло смертельное ДТП.

Автомобиль Тoyota двигался по ул. Балковской, неподалеку от Автовокзала, где и совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть, передает УНН.

После этого автомобиль продолжил движение и сна полной скорости врезался в бетонную опору.

Водитель автомобиля получил телесные повреждения, а двое пешеходов (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия.

Напомним, под Харьковом поезд сбил женщину.