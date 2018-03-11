В Тернополе загорелся автобус с пассажирами [ Редактировать ]
В Тернополе на пересечении улиц Микулинецкой, Живова, Острожского и Замонастырской загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает "20 минут".
Инцидент произошел около 9.30 на улице Замонастырской, на кольце возле церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Очевидец сообщил, что возгорание было дымным. На место чрезвычайного происшествия приехали пожарные и патрульные.
"В автобусе, по нашим данным, загорелся моторный отсек. В транспорте находились пассажиры, но они не пострадали", - сообщили спасатели.
Напомним, в Донецкой области загорелся автобус с пассажирами.
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