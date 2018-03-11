Чем полезен творог - эксперты [ Редактировать ]
Творог – один из самых древних молочных продуктов среди всех известных человеческой цивилизации.
Эксперты рассказали, чем полезен этот молочный продукт, передает medikforum.
- белком;
- жирами;
- минеральными веществами;
- лактозой;
- ферментами;
- большим количеством витаминов (среди них витамины группы В, А, С, D, много железа, фосфора, кальция).
А углеводов практически нет – всего три процента. Он очень питателен, так как для создания килограмма творога нужно два с половиной килограмма молока.
Если продукт обезжиренный, то он отлично подойдет для диеты или разгрузочных дней.
Молочнокислые бактерии в твороге помогают пищеварению. Его нужно обязательно есть людям, у которых есть проблемы с сердцем, сосудами, легкими, печенью, почками. Но творог тяжеловат для желудка, потому людям с гастритом или язвой лучше его есть приготовленным.
Читайте также, 3 рецепта блюд с творогом.
по теме
Опасная еда: 5 продуктов, вызывающих зависимость
У каждого из нас есть любимая еда, но некоторые продукты вызывают настоящую зависимость и буквально вынуждают нас взять еще один кусочек
Здоровье: чем полезен бульон
Куриный бульон необходимо включать в рацион питания человека из-за содержащейся в нем аминокислоты глутамина, которая улучшает работу кишечника и восстанавливает целостность слизистой оболочки.
Жареная картошка может вызывать рак - ученые
Исследователи из Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании провели эксперимент на животных, который показал, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли.
Как долго перевариваются разные продукты (таблица)
Чтобы пища принесла человеку пользу и дала необходимую энергию, она должна превратиться в химические элементы, которые затем тело впитает в себя.
Морковь полезна для здоровья человека - медики
Морковь – очень полезный овощ для организма человека.Она содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин – вещество, которое в организме человека превращается в витамин А. Морковь содержит 1,3 % белков, 7 % углеводов.