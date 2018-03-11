Творог – один из самых древних молочных продуктов среди всех известных человеческой цивилизации.



Эксперты рассказали, чем полезен этот молочный продукт, передает medikforum.

белком;

жирами;

минеральными веществами;

лактозой;

ферментами;

большим количеством витаминов (среди них витамины группы В, А, С, D, много железа, фосфора, кальция).

А углеводов практически нет – всего три процента. Он очень питателен, так как для создания килограмма творога нужно два с половиной килограмма молока.

Если продукт обезжиренный, то он отлично подойдет для диеты или разгрузочных дней.

Молочнокислые бактерии в твороге помогают пищеварению. Его нужно обязательно есть людям, у которых есть проблемы с сердцем, сосудами, легкими, печенью, почками. Но творог тяжеловат для желудка, потому людям с гастритом или язвой лучше его есть приготовленным.

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