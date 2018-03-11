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На территории больницы №8 Терновского района Кривого Рога умер младенец, который поступил с диагнозом пневмонии.

О трагедии стало известно сотрудникам правоохранительных органов, которые подтвердили происшествие. Медики констатировали смерть ребенка 11 марта. На данный момент подробности трагедии выясняют сотрудники полиции.

Напомним, во Львове ребенок умер от заворота кишок.