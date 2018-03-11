В Одессе за взятку задержан следователь полиции (видео) [ Редактировать ]
Задержан следователь полиции. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил "УНИАН". По данным агентства, следователь Приморского отдела полиции требовал деньги за переквалификацию статьи в уголовном производстве, которое он расследовал, на более мягкую.
Взяточника задержали сотрудники СБУ и прокуратуры Одесской области. Сейчас он в СИЗО. Приморский райсуд Одессы уже избрал ему меру пресечения - арест на 2 месяца, с возможностью внесения залога - 528 тысяч гривен.
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