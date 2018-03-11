Украина лидирует в Европе по количеству психических расстройств - почти два миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц и интернатов. Наши корреспонденты решили проверить условия жизни в одном из таких заведений в Тернопольской области. И ужаснулись.

Психо-неврологический интернат для мужчин в селе Краснопуща. Эти старые домики - корпуса заведения. Их четыре. В этом - ютятся сразу семнадцать человек. Проходные комнаты, кровати в коридоре, и крохотная столовая, с плесенью на стенах.

"Тут ми всі не влазимо в столову. - Не затісно вам? – Ні. Їмо по черзі. Сперва одна половина поїсть, а тоді вже друга половина поїсть", - рассказывает Анатолий, подопечный психоневрологического интерната для мужчин в селе Краснопуща.

На всех один туалет и душ. Но помыться - задача не из легких. Из-за сырости и холода стены душевой обледенели.

"Так намерзло, то сніг. - А як Ви миєтесь в таких умовах? - А як тепло то - ми миємось. То було все тече, бо то старий будинок, то все старий будинок, ось", - рассказывает Виталий Буйницкий, подопечный психоневрологического интерната для мужчин в селе Краснопуща.

А это - корпус для лежачих больных. Отапливается помещение с помощью вот этой буржуйки. Расположена она прямо в палате рядом с кроватями. В комнате - едкий запах гари. Но директора интерната, похоже, это не очень волнует.

"У нас є круглодобовий пост санітара, він є в нічні зміни, в денні. Вони постоянно дивляться, контролюють, слідкують, як приїзджають пожарніки, приїзджає планова перевірка, непланова, якщо вони не звертають увагу... тут роками було таке опалення!", - говорит Андрей Кузив, и.о. директора психоневрологического интерната для мужчин в селе Краснопуща.

Такое же отопление и в остальных корпусах. И дрова для них заготавливают сами подопечные.

"Важко працювати? - Ех... помаленьку все зробиться",

Финансируется интернат из областного бюджета. На этот год предусмотрено почти пять миллионов гривен. Три из них - пойдут на зарплату персоналу. Выживает заведение в основном за счет пожертвований.

"Третину потреб нам забезпечують благодійники. Ліжка нам дали німецькі, кріслами так само нас забезпечують", - раскаывает Андрей Кузив, и.о. директора психоневрологического интерната для мужчин в селе Краснопуща.

Снабжают спонсоры и одеждой, и подгузниками, и обувью, и матрасами, и даже постельным бельем. Интернат обеспечивает подопечных - только питанием. Работники уверяют: всем всего хватает.

"Зранку каша гречана із соусом, салат з капусти из майонезом. Це обід - капусняк із квасолею, а це книглики, салат з буряка з майонезом".

"Це отакий шматочок мяса? Це отака порція? –Так".

В Тернопольской областной госадминистрации о проблемах интерната осведомлены. Говорят - ситуация патовая.

"Цей будинок інтернат був створений за Союзу в 47 році. На сьогодні, великі капіталовкладення не виділяються на ремонт приміщень у зв'язку з невизначенною ситуацією щодо переведення цього інтернату в кращі пристосовані приміщення. На сьгоднішній день, таких вільних приміщень немає", - поясняет Хрип Вадим Боярский, директор департамента социальной защиты населения Тернопольской ОГА.

Чиновники надеются, что вскоре все же удастся найти свободные помещения. Дескать, в области идет процесс оптимизации больниц, несколько - будут закрыты. В их помещения и можно будет переселить интернат.