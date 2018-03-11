Жан-Мари Ле Пена оставили без почетного статуса главы партии - "национальный фронт", который он, в свое время, основал большинством голосов лишил его пожизненного звания.

В 2015 за антисемитские заявления Жан-Мари Ле Пена исключили из партии. А вот, что касается его дочери - Марин Ле Пен, ее как раз сегодня переизбрали главой партии. Правда, следует отметить, что она была - единственной кандидатурой.