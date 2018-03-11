Лидеру Китая Си Цзиньпину разрешили править пожизненно. Парламент страны одобрил соответствующие поправки в Конституцию.

Отныне, никаких ограничений по срокам пребывания у власти президент - не имеет. Си Цзиньпин у руля - с 2012 года. В конце прошлого года, на съезде Коммунистической партии, он должен был представить своего преемника на 2023 год, но имени его так и не назвал. С тех пор, президент всячески укреплял свою политическую власть. Теперь его в этом еще и поддержал парламент.