Парламент Китая одобрил возможность пожизненного правления Си Цзиньпина [ Редактировать ]
Лидеру Китая Си Цзиньпину разрешили править пожизненно. Парламент страны одобрил соответствующие поправки в Конституцию.
Отныне, никаких ограничений по срокам пребывания у власти президент - не имеет. Си Цзиньпин у руля - с 2012 года. В конце прошлого года, на съезде Коммунистической партии, он должен был представить своего преемника на 2023 год, но имени его так и не назвал. С тех пор, президент всячески укреплял свою политическую власть. Теперь его в этом еще и поддержал парламент.
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