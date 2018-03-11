Илон Маск выпустил клип про Falcon Heavy [ Редактировать ]
Всем магазинам в Польше воскресенье - выходной! В стране вступил в силу закон, который запрещает торговлю, как в крупных супермаркетах, так и в мелких лавках. Исключения - ритуальные услуги, пресса, кондитерские и ларьки с проездными. Кто не успел закупиться в будние дни - может сделать это на заправке, но уже по завышенным ценам.
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На марш за равноправие вышли женщины и мужчины в Тунисе. Около тысячи демонстрантов требовали одинаковых условий и оплаты труда. Ранее, на протесты выходили только женщины. Поправки к Конституции еще четыре года назад гарантировали равенство между мужчинами и женщинами. Но это только на бумаге, на практике - продолжается дискриминация по половому признаку, как и раньше. Женщин либо вообще отказываються брать на работу, либо платят в два раза меньше.
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В США монахиня скончалась прямо во время судебных слушаний против певицы Кэти Пэрри. 89-летняя Кэтрин Роуз Хольцман три года добивалась справедливости вместе с еще одной пожилой монахиней. Они выступали против покупки участка, в 32 тысячи квадратных метров на территории монастыря в Лос-Анджелесе. Эту землю приглядела для себя Кэти Перри. Во время последнего заседания монахиня обратилась к певице, "пожалуйста, остановись, - от этого никому не станет лучше, а только больно"- произнеся эти слова, она упала и скончалась на месте.
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Самый длинный и самый быстрый китайский поезд успешно протестировали в Пекине. Четырехсот метровый экспресс разгоняется до 350 километров в час. И может перевезти 1100 пассажиров за одну поездку. Поезд должен пройти еще как минимум 28 проверок независимыми экспертами и только после этого его допустят к работе на железной дороге. Одно из главных преимуществ нового экспресса - экономичность. Он использует почти на треть меньше электричества.
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Новый клип в честь запуска Falcon Heavy выпустил Илон Маск. Видеоряд со стартом ракеты и электромобилем Тесла сопровождает песня Девида Боуи - "Жизнь на Марсе". Вместе с публикацией клипа в соцсети Илон Маск написал: "Жизнь не может складываться только из постоянного решения проблем. Должны быть вещи, ради которых вы просыпаетесь каждое утро с осознанием того, что вы частичка человечества. Ради этого мы все и старались". Компания Spacex впервые запустила в космос ракетоноситель Falcon Heavy шестого февраля во Флориде. Он успешно вывел на орбиту "Теслу" с манекеном.
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Миллиарды лет вселенной за 10 минут! Необыкновенные кадры удалось собрать воедино Джону Босуэллу - видеолюбителю и музыканту. Он "ужал" почти 14 миллиардов лет в такой короткий промежуток времени, чтобы показать насколько велика наша Вселенная. При этом он использовал все материалы из открытых источников, в том числе NASA. Одна секунда видео отражает 22 миллиона лет развития. Чуть больше, чем за сутки, ролик посмотрели около ста тысяч человек.
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