Вблизи поселка Новая Збурьевка Херсонской области произошла драка между гражданскими и военнослужащими.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку.

"После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкций они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.

Все указанные военнослужащие были трезвые.

Напомним, в McDonald’s на Майдане произошла кровавая драка.