Под Херсоном произошла драка с участием военных [ Редактировать ]
Вблизи поселка Новая Збурьевка Херсонской области произошла драка между гражданскими и военнослужащими.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку.
"После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкций они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.
Все указанные военнослужащие были трезвые.
Напомним, в McDonald’s на Майдане произошла кровавая драка.
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