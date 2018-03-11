Норвегию на "Евровидении-2018" в Португалии снова представит Александр Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Музыкант поедет в Лиссабон с песней "That's How You Write A Song" ("Так сочиняется песня").

Полуфиналы Евровидения-2018 пройдут в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал - 12 мая. От Украины на конкурс поедет Melovin, который выступит во втором полуфинале.