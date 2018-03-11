Евровидение-2018: Норвегию представит екс-победитель конкурса [ Редактировать ]
Норвегию на "Евровидении-2018" в Португалии снова представит Александр Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Музыкант поедет в Лиссабон с песней "That's How You Write A Song" ("Так сочиняется песня").
Полуфиналы Евровидения-2018 пройдут в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал - 12 мая. От Украины на конкурс поедет Melovin, который выступит во втором полуфинале.
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