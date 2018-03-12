В Руанде из-за удара молнии погибли прихожане церкви [ Редактировать ]
На юге Руанды, в результате попадания молнии в здание церкви, по меньшей мере 16 человек погибли и десятки людей получили ранения. Об этом сообщает Xinhua.
Молнии поразили около 45 человек, которые молились в церкви около 11 часов утра 10 марта, в результате чего 16 из них умерли. Некоторые из раненых остаются в критическом состоянии.
Два других человека, включая ученика начальной школы, которые умерли 9 марта после первого попадания молнии в здание церкви. Также шестнадцать человек получили ранения.
Ранее в Руанде были закрыты более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и ограничениям по уровню шума. У некоторых закрытых церквей не было громоотводов.
Ранее мы сообщали о том, что в Крыму в тролейбус с пассажирами ударила молния.
по теме
В поезде Киев-Одесса полицейский устроил стрельбу по пассажирам
По словам очевидцев, полицейский был настолько пьян, что не смог самостоятельно выйти из вагона.
Пьяный полицейский устроил стрельбу в поезде
В поезде Одесса-Николаев сотрудник Департамента защиты экономики Нацполиции в Сумской области устроил стрельбу.
В Донецке прогремели взрывы, есть жертвы - СМИ
В пятницу, 9 марта, жители Донецка сообщили о двух взрывах, которые произошли в центре города и на окраине.
Сидела на рельсах и не реагировала: под Харьковом поезд сбил женщину
В четверг ночью, 8 марта, в Харьковской области на 778 км железнодорожного пикета №5 перегона "Липовая Роща-Карачевка" произошло ЧП.
Смертельное ДТП под Львовом: отбойник насквозь прошил авто
В пятницу, 9 марта, на трассе Львов - Рава Русская произошла смертельная авария с участием автомобиля Volkswagen.