На юге Руанды, в результате попадания молнии в здание церкви, по меньшей мере 16 человек погибли и десятки людей получили ранения. Об этом сообщает Xinhua.

Молнии поразили около 45 человек, которые молились в церкви около 11 часов утра 10 марта, в результате чего 16 из них умерли. Некоторые из раненых остаются в критическом состоянии.

Два других человека, включая ученика начальной школы, которые умерли 9 марта после первого попадания молнии в здание церкви. Также шестнадцать человек получили ранения.

Ранее в Руанде были закрыты более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и ограничениям по уровню шума. У некоторых закрытых церквей не было громоотводов.

Ранее мы сообщали о том, что в Крыму в тролейбус с пассажирами ударила молния.