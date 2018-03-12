Спасательные отряды обнаружили место крушения частного самолета турецкой компании Başaran Holding в Иране. Передает информационное агентство FARS.

Также в сообщении отмечено, что на месте катастрофы найдены тела погибших.

Спасатели сообщили, что на месте катастрофы продолжается пожар, а также отметили, что для определения принадлежности останков потребуется генетическая экспертиза.

Ранее мы писали о том, что на юге Ирана 11 марта упал пассажирский самолет.