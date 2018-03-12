Крушение вертолета в Нью-Йорке: стало известно количество жерт [ Редактировать ]
Спикер мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс сообщил, что в результате крушения вертолета в речку Ист-ривер в Нью-Йорке погибло два человека.
Также сообщается, что спасатели вытащили из воды одного человека.
Спасатели продолжают поиски пассажиров вертолета, передает Associated Press.
Напомним, что 11 марта на юге Ирана упал пассажирский самолет
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