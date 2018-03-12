У Нью-Йорку розбився гелікоптер [ Редактировать ]
У Нью-Йорку на воду впав гелікоптер. Загинули дві людини. На цьому відео видно, як вертоліт торкається поверхні води, перекидається і тоне.
На борту було шестеро людей. Чотирьох - з води дістали рятувальники. Травмованих доправили в місцеву лікарню. Цей гелікоптер здійснював приватні рейси. Що спричинило падіння - нині з'ясовують.
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