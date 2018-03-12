В Іспанії мітингують за від'єднання регіону [ Редактировать ]
У Барселоні люди знову вийшли на протест. Від каталонського парламенту вони вимагають обрати голову, який пришвидшить від'єднання регіону від Іспанії. На вулицях зібралися 45 тисяч мітингарів.
Люди тримали в руках прапори Каталонії і таблички з лозунгами "Республіка зараз". Торік першого жовтня, попри рішення конституційного суду Іспанії, виборці Каталонії висловилися за від'єднання регіону від країни. Тоді на референдумі за незалежність проголосували понад 90 відсотків тих, хто прийшов на дільниці
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