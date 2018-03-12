Туреччина продовжує військову операцію "Оливкова гілка" [ Редактировать ]
Із сирійської провінції Африн тікають цивільні. Беруть найнеобхідніше, вантажать у машини і їдуть у безпечніші місця. Там триває наступальна операція турецької армії.
Військові вже дійшли до околиць міста Африн і тепер просуваються углиб. Туреччина розпочала військову операцію "Оливкова гілка" ще два місяці тому. Воюють проти курдів, які на думку Анкари, загрожують безпеці Туреччини.
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