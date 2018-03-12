У Хмельницькому водій маршрутки по-хамськи випровадив із салону дружину загиблого офіцера, відмовивши їй у безоплатному проїзді. Тепер порушника покарають - він поїде на Донбас до військовослужбовців із гуманітарною допомогою на своєму авто і власним коштом. Всі подробиці інциденту - в матеріалі наших кореспондентів.

Ці кадри зняті у серпні 2017. Хмельницький прощається з командиром розвідки п'ятдесятого полку Нацгвардії Олександром Бойком. Він загинув у бою в районі Попасної на Луганщині. Дружині військового і його семирічній доньці тоді співчували сотні городян. Але не минуло і півроку, як вдові героя довелося пережити страшне приниження. Водій маршрутки відмовився везти її за пільговим посвідченням.

"Сказав: що "Поки вона не вийде - ніхто не поїде". Подружка йому зробила зауваження, всі нормальним тоном "Мужчина, ви хотя б гляньте, яке це посвідчення!" - "Мені все одно!" В цей момент дуже принизливо себе відчуваєш", - розповідає Світлана Бойко, вдова офіцера АТО.

Вчинок водія маршрутки викликав хвилю обурення. Городяни і бойові побратими загиблого офіцера вимагають провчити того - аж до звільнення з роботи.

"Це неповага до тих людей, які захищають їх мирний спокій, які дають їм можливість працювати в спокійній, мирній обстановці тут. Я б цього водія відправив в зону АТО, щоб він побув на передовій, щоб він теж відчув сам то, що відчувають воїни", - пояснює Олексій Дзиковський, учасник АТО.

Чи вжито хоч якісь заходи щодо водія з боку його керівництва - дізнатися не вдалося. Директор приватного підприємства "Хмельницьке таксі" - зараз на відпочинку, у Карпатах. На дзвінки на її мобільний телефон - відповідає чоловік.

"В нас двойний телефон, один номер на два телефони, це дружина моя. Її нема… Ви що, не чуєте, що я в машині їду?", - говорить Олександр Олександрович, чоловік директора підприємства "Хмельницьке таксі".

Колеги водія-порушника кажуть: він уже кілька днів не виходить на маршрут. Але з роботи - не звільнений.

"Его нету сегодня. Он сегодня не работает. - А вы как к этому относитесь? - Плохо. Плохо отношусь. Он ошибся, бывает такое. Он неправильно поступил, я согласен", - говорить водій 38 маршруту.

У мерії повідомили: це не перший випадок, коли перевізники відмовляються возити пільговиків - і самих учасників АТО, і дітей загиблих бійців. Раніше за це - їх просто звільняли. Але зараз місту не вистачає водіїв громадського транспорту - вони масово їдуть на заробітки за кордон. Тому з винуватцем - вчинять інакше.

"Водій поїде з гуманітарною допомогою в зону АТО. Я думаю що це буде більш ефективно, Він поспілкується з волонтерами, з хлопцями на передовій. Коли він повернеться, він своїм друзям, колегам, водіям теж скаже це, і, відповідно, і він, і вони вже по-іншому будуть реагувати на такі ситуації", - розповідає Андрій Бондаренко, заступник Хмельницького міського голови.

У міськраді нагадали: на останній сесії депутати узаконили право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті членів сімей загиблих воїнів АТО. Перевізникам - компенсуватимуть проїзд пільговиків з місцевого бюджету. Якщо і це не допоможе, обіцяють чиновники, власників маршруток - позбавлятимуть ліцензій.