В Полтаве десятки домов остались без газа [ Редактировать ]
В Полтаве из-за аварии без газа остались почти полсотни домов.
Об этом 12 марта сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм, которая произошла в 3:00, остались без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинских учреждения и школу-интернат – всего около 3 тысяч абонентов.
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