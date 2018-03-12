Почути, як співають рідкісні птахи, потримати в руках ящірку і торкнутися змії мали можливість кияни. Цими вихідними провели виставку тропічних птахів та тераріумних тварин. Більше про екзотичних домашніх улюбленців та їхніх власників розкаже Катерина Сривкова.

Пані Лідія обожнює птахів. Її пристрасть - канарки різноманітних видів.

"Дома у меня живут птицы, их достаточно много. В среднем где-то от 50 до 100 штук. Люди, которые птичники истинные - это немножко ненормальные люди. Потому, что люди отдают очень много своего времени, своих сил. Но это всегда очень добрые люди", - говорить Лідія Хижняк, учасниця виставки.

Борис Юрійович теж захоплюється пернатими. Доглядає птахів уже понад півстоліття. Йому вдається розводити представників рідкісних видів, яких навіть у Європі знайти непросто.

"Весь секрет в любви. В любви к птицам, к вниманию и наблюдению. Ни в одной книге не прочтешь то, что человек может увидеть в поведении у себя дома. Для меня это - ну, я не знаю. Это моя душа", - пояснює Борис Іванов, учасник виставки.

Крім пташок, гостей знайомили зі зміями, комахами, павуками і ящірками. Вони охоче йшли до рук.

"Смотрит в камеру? Позирует? - Да! - Ой, какой классный!".

За словами зоологів, тварини чудово почуваються в домашніх тераріумах, бо їх уже багато поколінь вирощують у неволі. Через це вони не є перенощиками ані захворювань, ані паразитів. Кирило показує своїх улюбленців.

"Это малыши кубинского удава. Это очень интересная змея, обитающая на Кубе, в пещерах. В природе они питаются летучими мышами, передвигаются по любой поверхности. Они могут вырастать до трех метров", - розповідає Кирил Сулима, зоолог.

Це - імператорський удав. Його звуть Гриня. Важить близько чотирьох кілограмів. Зараз його можна сміливо торкатися і навіть ходити з ним серед пташок, оскільки змій ситий - нещодавно пообідав.

Хоч торкнутися змій охочих було багато, та ставляться до плазунів по-різному.

"Я очень боялась. Что она может укусить".

"Мне нравятся змеи. Потому, что она красивого цвета".

"Були б умови, я б завів би".

Такі виставки організовують регулярно, аби люди могли не тільки познайомитися зі світом тропічних тварин, а й обрати собі екзотичного улюбленця.