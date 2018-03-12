Курица снесла огромное яйцо с "сюрпризом" (фото) [ Редактировать ]
В небольшом австралийском городке Кейри семья фермеров Стокман обнаружила куриное яйцо, размеры которого раза в три превышают привычные.
Оказалось, что внушительные размеры - это не единственный сюрприз, передает tutkryto.su.
Владелец фермы Скотт Стокман рассказал, что яйцо весило 176 грамм. Они долго не решались разбить находку, однако сделав это обнаружили, что внутри, помимо белка и желтка, находится еще одно яйцо.
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